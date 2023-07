Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.In den USA sei Tesla eine unangefochtene Macht in Sachen E-Mobilität. Nicht nur habe sich der Autobauer mit über 520.000 verkauften Stromern für rund 65 Prozent der hiesigen Elektroverkäufe verantwortlich gezeichnet. Auch in Sachen Ladetechnologie und -infrastruktur sei der Konzern eine Macht. Mercedes, BMW und Co. wollen nun einen Gegenpol aufbauen, so Julian Weber von "Der Aktionär".Zu diesem Zweck hätten sich neben Mercedes-Benz und BMW mit General Motors, Honda, Hyundai, Kia und Stellantis insgesamt sieben traditionelle Autobauer dazu entschlossen, ein Joint Venture zu gründen. Erste Berichte des "Wall Street Journals" hätten die beteiligten Unternehmen am Mittwoch bestätigt. Mindestens eine Milliarde Dollar sollten - mit dem Ziel, ein eigenes Ladenetzwerk in den Vereinigten Staaten aufzubauen - in das Gemeinschaftsunternehmen fließen.Rund 30.000 Schnelllader wolle die neu geformte Allianz in den kommenden Jahren installieren, wobei die ersten 2024 in Betrieb genommen werden sollten. Damit wollen die Partner die Dominanz Teslas - der E-Autopionier verfügt mit bereits 22.000 Superchargern bereits über mehr als die Hälfte der Schnellladestationen in den USA - brechen, so Julian Weber von "Der Aktionär". Die Ladesäulen sollten für Kunden sämtlicher Autobauer zugängig sein.Zudem würden sich die Automobilhersteller mit dem Joint Venture in Stellung bringen, um an von dem 7,5 Milliarden Dollar schweren Subventionstopf der US-Regierung zum Aufbau der Ladeinfrastruktur zu profitieren. Dazu solle sowohl auf den von Tesla etablierten NACS- als auch auf den konkurrierenden CCS-Standard gesetzt werden. Immer mehr Autobauer hätten zuletzt angekündigt, künftig auf den Tesla-Anschluss zu setzen. Darunter auch GM und Mercedes.Die Aktie habe nach dem starken Run dieses Jahr zuletzt korrigiert. Anleger sollten den wichtigen Support bei 237,40 US-Dollar im Auge behalten!Die Tesla-Aktie ist eine Halteposition, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link