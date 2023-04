NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

207,46 USD +6,24% (31.03.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns habe den besten Jahresstart ihrer Geschichte verzeichnet. Die Preissenkungen der gesamten Elektrofahrzeugpalette hätten den Kurs beflügelt und die Tesla-Aktie zwischenzeitlich sogar wieder über die 200-USD-Marke gehievt. Doch ein Analyst sehe Probleme auf Tesla zukommen.Die Euphorie seit Jahresbeginn sei durchaus berechtigt gewesen. Tesla habe am Wochenende gute Zahlen zu Auslieferungen und Produktion vorgelegt. Die Strategie, das Volumen über die Gewinnmarge zu stellen, scheine zu funktionieren. Von Bloomberg befragte Analysten hätten 421.164 ausgelieferte Autos im ersten Quartal erwartet. Tesla habe 422.875 Autos geliefert. Zum Vergleich: Im letzten Quartal habe das Unternehmen 405.278 Elektrofahrzeuge ausgeliefert."In den letzten Monaten unterlag Tesla einem Schwenk von eingeschränktem Angebot hin zu eingeschränkter Nachfrage", habe Barclays-Analyst Dan Levy in einer Notiz an Kunden geschrieben. Er habe hinzugefügt, dass während Bedenken hinsichtlich der Nachfrage durch die Preissenkungen zwar zwischenzeitlich nachgelassen hätten. Doch in letzter Zeit täten sich wieder vermehrt Fragen auf. Anleger sollten investiert bleiben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:188,18 EUR -1,62% (03.04.2023, 12:07)