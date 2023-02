Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

184,20 EUR -4,61% (10.02.2023, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

196,89 USD -5,03% (10.02.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie des Elektroauto-Pioniers habe tolles Comeback gefeiert. Plus 80 Prozent in nur vier Wochen. Die Zahlen für das vierte Quartal seien zwar kein Ausreißer nach oben gewesen, aber im Großen und Ganzen hätten diese im Rahmen der Erwartungen gelegen. Positiv: Nach den letzten Preissenkungen in China sowie in den USA seien die Bestellungen sprunghaft angestiegen.Auch seien die Investitionen für die nächsten Jahre vom Management nach oben geschraubt worden. Was sei im laufenden Jahr noch von Tesla zu erwarten?"So wie es aussieht, wird der Cybertruck ab Sommer produziert. Die Anlagen sind schon in Italien getestet worden und sollen nun in Austin angekommen sein und werden gerade installiert. Der Semi ist ja schon seit Dezember 2022 in Auslieferung. Worauf ich darüber hinaus warte, ist ein weiteres Update zum Teslabot", habe Zukunftsforscher Mario Herger gegenüber dem "Aktionär", gesagt.Tesla habe den Preiskampf in der E-Mobility-Szene eröffnet. Was die Margen angehe, so sollte Tesla aufgrund seiner Kostenstruktur die Phase des Preisverfalls weitaus besser meistern als die Konkurrenz und sogar noch Marktanteile hinzugewinnen. Denn: In China und auch in den USA seien die Bestellungen in den letzten Wochen rapide in die Höhe gegangen. Aus charttechnischer Sicht jedenfalls habe die Aktie den starken Widerstand bei 198,92 Dollar genommen. Dieses Niveau liefere aktuell auch die erste Unterstützung. Nach oben warte bei 229 Dollar die wichtige 200-Tage-Linie. (Analyse vom 10.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: