Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.04.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) weiterhin mit "overweight" ein.Piper Sandler führe den nachbörslichen Ausverkauf der Tesla-Aktien auf den Rückgang der Bruttomargen von Quartal zu Quartal zurück, der größtenteils auf die aggressive Preisstrategie des Unternehmens zurückzuführen sei. Skeptiker mögen sich zwar auf die Bruttomarge von unter 20% konzentrieren, aber "eine Besessenheit von dieser Kennzahl ist ungerechtfertigt", so die Analysten von Piper Sandler. Anstatt sich über die 20%-Schwelle aufzuregen, sollten sich die Anleger auf den Geist der Tesla-Botschaft rund um die operative Marge, den Cashflow und die Investitionsautarkie konzentrieren. "Die Aktie könnte in den kommenden Monaten bluten, aber letztendlich sollte dieses Narrativ an Zugkraft gewinnen".Die Analysten von Piper Sandler bewerten die Tesla-Aktie weiterhin mit "overweight" und einem Kursziel von 300 USD. (Analyse vom 20.04.2023)