Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Hauptversammlung von Tesla habe keine neuen Impulse für die Aktie geliefert. Ganz im Gegenteil: Dauer-Bär Toni Sacconaghi von Bernstein Research habe die Rede von Tesla-Chef Elon Musk zum Anlass genommen, seine Verkaufsempfehlung für die Aktie zu erneuern.Tesla habe am vergangenen Dienstag in Austin, Texas, sein jährliches Aktionärstreffen abgehalten. CEO Elon Musk habe im Rahmen der Jahreshauptversammlung den Aktionären unter anderem versprochen, dass der lang ersehnte Cybertruck endlich in diesem Jahr in Produktion gehen werde.Musk habe darüber hinaus betont, dass Tesla seine ersten Cybertrucks noch in diesem Jahr ausliefern werde. Laut Musk werde Tesla in der Lage sein, 250.000 bis 500.000 Cybertrucks pro Jahr zu liefern, sobald die Produktion angelaufen sei.Darüber hinaus plane Tesla die Herstellung einer neuartigen Antriebseinheit, die laut Musk weniger Siliziumkarbid als frühere Antriebsstränge und keine Seltenen Erden benötigen werde."Elon Musk wiederholte mehrmals, dass die nächsten 12 Monate für Tesla schwierig sein werden, und führte seine Vorsicht auf makroökonomische Probleme zurück, was im Widerspruch zu den relativ konstruktiven Aussichten für die breitere Autoindustrie steht", habe der Bernstein-Analyst in einer Mitteilung an die Kunden geschrieben. "Wir glauben, dass Teslas Herausforderungen stattdessen von seiner begrenzten Modellpalette herrühren und dass das Jahr 2024 eine noch größere Herausforderung darstellen könnte", habe der Tesla-Experte ergänzt.Sacconaghi zufolge seien viele der Herausforderungen von Tesla auf die begrenzte Modellpalette und die "unrealistisch aggressiven" Ambitionen für das Model 3 und das Model Y sowie die damit zu erreichenden Märkte zurückzuführen. Dementsprechend negativ bleibe der Analyst gegenüber Tesla eingestellt. Sein Kursziel laute 150 Dollar.Anleger hätten sich im Rahmen der Hauptversammlung mehr News zur Modellpolitik sowie dem vollautomatisierten Fahren gewünscht. Analyst Toni Sacconaghi von Bernstein Research sei für seine negative Haltung gegenüber Tesla bekannt. Seine Anmerkungen zur Modellpalette sollten Anleger jedoch Beachtung schenken.Für die Aktie spreche derzeit das Chartbild. Die 100-Tage-Linie bei 171,14 Dollar sei geknackt worden. Werde auch die 50-Tage-Linie bei 177,80 Dollar genommen, laute das nächste Ziel 203.50 Dollar. Hier verlaufe die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie. (Analyse vom 19.05.2023)