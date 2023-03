Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

175,80 EUR -1,26% (08.03.2023, 14:14)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

187,71 USD -3,15% (07.03.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach einer starken Kursentwicklung zum Jahresbeginn laufe die Tesla-Aktie in diesen Tagen weiter seitwärts. CEO Elon Musk habe die Anleger mit seinen Zukunftsplänen am Investor Day in der vergangenen Woche nicht überzeugen können. Analyst Adrian Yanoshik von Berenberg habe nun am gestrigen Dienstag die Tesla-Aktie von "buy" auf "hold" abgestuft, das Kursziel aber von 200 auf 210 USD erhöht. Die Ausrichtung auf kleinere Elektrofahrzeuge dürfte das Marktpotenzial zwar deutlich ausweiten, benötige aber Zeit, habe er geschrieben. Nach den jüngsten Kursgewinnen der Tesla-Aktie sehe der Experte nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial.Das Kursziel entspreche der durchschnittlichen Einschätzung aller 48 von Bloomberg befragten Analysten. 27 der Experten würden die Tesla-Aktie zum Kauf empfehlen, nur sechs würden sie verkaufen.Der Tesla-Aktie sei noch kein Ausbruch nach oben gelungen. Den Kurs stützen sollte zwar der GD100 bei 177,17 USD, allerdings würde erst ein Sprung über den GD200 bei 219,86 USD ein frisches Kaufsignal generieren, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: