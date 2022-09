Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

297,95 EUR -0,17% (12.09.2022, 08:34)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

297,35 EUR +2,96% (09.09.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

299,68 USD +3,59% (09.09.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bereits im April habe Tesla-CEO Elon Musk ins Spiel gebracht, dass das Unternehmen in die Lithiumraffination einsteigen müsse, da die Kosten für das Metall in wahnsinnige Höhen gestiegen seien. Nun prüfe der Elektroauto-Riese die Machbarkeit einer Lithiumhydroxid-Raffinerie an der Golfküste von Texas.Tesla habe gesagt, die Anlage würde sich auf die Entwicklung von Lithiumhydroxid, welches für Batterieherstellung geeignet sei, konzentrieren. Die Raffinerie wäre "die erste ihrer Art in Nordamerika", wie es in einem kürzlich veröffentlichten Schreiben an das Texas Comptroller's Office heiße.Das Unternehmen würde "rohes Erzmaterial in einen für die Batterieproduktion verwendbaren Zustand" verarbeiten und das Lithiumhydroxid dann an verschiedene Tesla-Batteriefabriken liefern, heiße es in dem Antrag. Im Rahmen des Antrags an Texas habe das Unternehmen erklärt, dass es auch "andere Verarbeitungsprozesse für Batteriematerialien, Raffinierung und Herstellung sowie ergänzende Herstellungsprozesse zur Unterstützung von Teslas nachhaltiger Produktlinie" in Betracht ziehe.Mit dem Schritt dürfte Tesla versuchen, die Versorgung seiner Lithium- und Batterieproduktion zu diversifizieren. China kontrolliere mehr als die Hälfte der weltweiten Lithiumverarbeitung und -raffination, die Vereinigten Staaten nur ein Prozent.Noch sei der Bau der Raffinerie nicht in trockenen Tüchern. Dennoch wäre die Diversifizierung ein sinnvoller Schritt, sich ein Stück weit von China unabhängiger zu machen. Doch es bleibe dabei: Um die aktuellen Kurse zu rechtfertigen, müsse das Unternehmen in Sachen autonomes Fahren liefern, damit die Vision der Robotaxi-Flotte in die Tat umgesetzt und so die ambitionierte Börsenbewertung von 960 Milliarden Dollar unterstrichen werden könne.Von technischer Seite habe sich das kurzfristige Chartbild erneut verbessert. Der GD200 könnte heute nachhaltig überwunden werden. Dann wäre ein Angriff auf die Hochs bei 315 Dollar, darüber auf den Widerstandsbereich um 400 Dollar, wahrscheinlich. (Analyse vom 09.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link