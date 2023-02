Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

193,76 EUR -0,56% (15.02.2023, 09:34)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

209,25 USD +7,51% (14.02.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach nur einer kurzen Verschnaufpause klettere die Aktie des Elektroauto-Herstellers weiter nach oben. Am Dienstag habe am Ende des US-Handels in Plus von 7,5 Prozent auf 229,25 Dollar gestanden. Damit nicht genug: Barclays-Analyst Dan Levy zeige sich weiterhin bullish für die Aktie.Erst vor wenigen Tagen habe Analyt Adam Jonas von Morgan Stanley geschrieben, dass die Anleger wohl ihre Chance verpasst hätten die Tesla-Aktie günstig einzusammeln. Er sehe für die Aktie Potenzial bis 220 Dollar.Etwas weiter aus dem Fenster gelehnt habe sich am Dienstag Barclays-Analyst Dan Levy. Die Aktie des Elektroautoherstellers von Elon Musk dürfte sich in diesem Jahr aufgrund seiner relativen finanziellen Stärke und seiner führenden Position im Softwarebereich erholen, so der Experte. "Wir glauben, dass Teslas klarer Vorsprung bei der weltweiten Umstellung auf Elektrofahrzeuge und das Aufkommen des softwaredefinierten Fahrzeugs sowie die positive Entwicklung des Volumens zu einer Outperformance der Aktie führen sollten", habe Analyst Levy geschrieben. Sein 12-Monats-Kursziel liege bei 275 Dollar.Zuletzt hätten sich die Experten um die Entwicklung der Margen gesorgt, nachdem Tesla-Chef Elon Musk mehrfach die Preise für die Modelle 3 und Y sowohl in China als auch in den USA gesenkt habe. Zuletzt habe sich aber wieder das Positive durchgesetzt: Die Orders seien nach den Preissenkungen in den USA und auch in China nach oben geschnellt.Fundamental nehme die Tesla-Story wieder Fahrt auf. Aus charttechnischer Sicht habe die Aktie die wichtige Marke von 198,92 Dollar geknackt. Jetzt sei der Weg frei bis zur 200-Tage-Linie, die bei 229 Dollar verlaufe. Diese gilt als entscheidend für den weiteren Trend, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 15.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link