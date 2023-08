Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zuletzt sei es ruhig geworden um den Trendsetter im E-Mobility-Segment. Gut möglich aber, dass Elon Musk bald die nächste Preissenkungsrunde einläuten werde.Gehe es nach Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut, dann dürfte Tesla bald eine neue Preissenkungsrunde starten. Das wiederum würde nicht nur die Margen von Tesla weiter drücken, sondern auch zu deutlichen Gewinneinschnitten insbesondere bei den deutschen Herstellern führen.In der Zwischenzeit habe Canaccord seine Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie erneuert. Analyst George Gianarikas sei optimistisch, was die Entwicklung der vollständig selbstfahrenden Technologie (FSD) des Autoherstellers angehe. "Wie wir in unserer Studie zu autonomen Fahrzeugen (AV), AI for the Streets, dargelegt haben, verfolgt Tesla einen neuartigen Ansatz für sein FSD-Angebot: Ein reines Kamerasystem (d.h. kein Lidar, Radar oder andere Sensoren), ein kartenloses System mit neuronalen Netzwerken", so Gianarikas. Sein Kursziel für die Tesla-Aktie laute 293 Dollar.Elon Musk habe zuletzt immer wieder betont, dass er für Wachstum auch einen Rückgang der Profitabilität in Kauf nehmen würde. Er sehe Tesla gewappnet, die Produktionskosten durch mehr Effizienz zu senken.Der MACD-Indikator habe zuletzt ein Kaufsignal generiert. Allzu viel kurzfristige Euphorie sollte man allerdings (noch) nicht entfachen. Nach oben ergebe sich erst wieder neues Potenzial, sobald der Widerstand bei 240,82 Dollar genommen werde.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link