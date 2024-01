Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Herstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe am Mittwoch seine Auslieferungszahlen veröffentlicht. Im Schlussquartal 2023 habe das Musk-Unternehmen zwar die Absatzerwartungen der Wall Street übertreffen können, jedoch bei der Zahl der ausgelieferten Elektroautos erstmals hinter dem chinesischen Konkurrenten BYD gelegen. Die Tesla-Aktie habe sich davon gestern allerdings unbeeindruckt gezeigt.Tesla habe in den letzten drei Monaten des Jahres 484.507 Fahrzeuge verkauft, knapp über der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 483.173 Autos. BYD hingegen habe 526.409 vollelektrische Fahrzeuge erreicht und sei damit zur neuen globalen Nummer 1 geworden. Dies sei vor allem auf die breitere Palette an kostengünstigeren Modellen auf dem chinesischen Heimatmarkt zurückzuführen.Tesla habe sein offizielles Jahresziel von 1,8 Millionen Fahrzeugen übertroffen. Dennoch habe der Konzern das von Elon Musk in Aussicht gestellte Ziel von 2 Millionen Auslieferungen, trotz aggressiver Preissenkungen, nicht erreichen können.BYD habe 2023 fast so viele Elektro- und Hybridfahrzeuge verkauft wie in den vergangenen fünf Jahren zusammen. Der Hersteller aus dem südchinesischen Shenzhen nahe Hongkong habe sich selbst ein Verkaufsziel von 3 Millionen Fahrzeugen gesetzt.Es habe sich bereits in den letzten Monaten angekündigt, dass der chinesische EV-Hersteller Tesla den Rang in Sachen Verkaufszahlen ablaufen werde. Entsprechend wenig würden sowohl die BYD-Aktie als auch die Papiere von Tesla auf die News reagieren.Während "Der Aktionär" bei den Chinesen zum Kauf rät, sollten Anleger bei Tesla an der Seitenlinie bleiben, so Michael Diertl. (Analyse vom 03.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link