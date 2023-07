Tesla habe die hohen Erwartungen an die Finanzkennzahlen nicht erfüllen können. Großes Problem sei und bleibe die Entwicklung der Marge. Nach dem Run in den letzten Wochen habe bei der Aktie eine Korrektur eingesetzt. Anleger würden den wichtigen Support bei 237,40 US-Dollar im Blick behalten!



Komme es wirklich zu einem Deal in Sachen autonomes Fahren mit einem großen OEM, würde das der Tesla-Aktie zu einem Sprung nach oben verhelfen. Denn das würde die große Überlegenheit der Tesla-Technologie unterstreichen.



Aktuell ist die Tesla-Aktie eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2023)



Tesla habe mit den Zahlen für das zweite Quartal die hohen Erwartungen der Analysten nicht erfüllt. Im zweiten Quartal habe der Elektroauto-Hersteller einen Umsatz von 24,9 Milliarden Dollar geliefert - plus 49 Prozent. Durch die vorherigen Preissenkungen habe der Elektroauto-Pionier allerdings Abstriche beim Gewinn machen müssen. Hier sei das Team von Elon Musk lediglich auf ein Plus von 20 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar gekommen.Dennoch: Bei der Vorlage der Q2-Zahlen habe Elon Musk erwähnt, dass sich Tesla in "frühen Gesprächen", mit einem "großen OEM" befinden würde, der Interesse an der fortgeschrittenen Version seines Assistenzsystems Autopilot zeige.Zur Erinnerung: Tesla setze in Sachen autonomes Fahren lediglich auf eigene Computer-Hardware und Kameras rund um seine Fahrzeuge, während nahezu alle anderen Hersteller zusätzlich zu Kameras in ihren Modellen noch Radar und LIDAR verbauen würden.Musk habe in einer Telefonkonferenz mit Analysten nicht den Namen des interessierten Unternehmens genannt, mit dem Tesla in Gesprächen sei. Es wäre das erste Mal, dass die Technologie in Fahrzeugen eines anderen Herstellers zum Einsatz komme.Wer sei der geheimnisvolle potenzielle neue Kunde? Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) komme eher nicht infrage. Die Beteiligung an Tesla, die Mercedes bereits zum IPO gehalten habe, sei längst versilbert worden. Es wäre wohl mit einer Rolle rückwärts zu vergleichen, wenn das Management jetzt wieder auf Tesla zukommen würde. Außerdem sei Mercedes in Sachen autonomes Fahren mit dem Drive-Pilot sehr gut aufgestellt.Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) sei nach dem Deal mit XPeng auch aus dem Rennen. WKN A0M4W9 ) ist zu nah an Tesla, aber gerne Nio oder AVATR, eine Marke die gemeinsam von Changan, Huawei, CATL entwickelt wird. Oder HiPhi, eine Marke die mit Human Horizons entwickelt wird. Möglich wäre auch SERES, eine Marke hinter der Huawei steht", sage Auto-Experte, Ferdinand Dudenhöffer, gegenüber dem "Aktionär"."Es gibt einige Autounternehmen, die sehr stark mit IT- und Software-Konzernen verbunden sind und die deshalb spannend sein könnten. So wie ich Elon Musk einschätze würde er aber versuchen, das Unternehmen zu kaufen", ergänze Dudenhöffer.Konkret gehe es laut Musk um die Version, die Tesla "Full Self-Driving" (komplett selbstfahrend) nenne. Fahrer in den USA könnten sie derzeit testen. Anders als es der Name suggeriere, mache FSD das Fahrzeug nach gängiger Branchendefinition nicht zu einem autonomen Auto, sondern es sei weiterhin nur ein Assistenzsystem."Wer der mögliche Kunde von Tesla ist, kann ich natürlich genauso wenig sagen, wie andere, aber viele tippen auf Ford ( ISIN US3453708600 WKN 502391 ). Wer auch immer es sein wird, es ist klar, dass zuerst mal Änderungen an den Fahrzeugen eines solchen Herstellers vorgenommen werden müssen. Wegen des Stromverbrauchs der Hardware muss es ein Elektroauto sein, entsprechend viele Kameras und eventuell andere Sensoren müssen in das Fahrzeug eingebaut werden und auch die Bedienung der Software im Fahrzeug über einen Bildschirm gewährleistet werden. Ich glaube also nicht, dass das rasch kommen wird, selbst wenn ein Hersteller die FSD lizensiert", sage Zukunftsforscher und Auto-Experte, Mario Herger.Elon Musk habe zuletzt erneut bekräftigt, dass FSD mit der Zeit weitaus besser als ein menschlicher Fahrer sein werde.