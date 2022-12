Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen, Porsche AG und Mercedes-Benz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Während sich der Autoabsatz in China kräftig erholt habe, würden deutsche Autobauer auf ihrem wichtigsten Markt weiter hinterherhinken. Um rund 15 Prozent habe der Automarkt im Reich der Mitte von Januar bis September dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer mitgeteilt habe.Volkswagen, BMW/Mini und Mercedes-Benz hätten in dem Zeitraum seinen Zahlen zufolge jedoch weniger Autos als noch 2021 verkauft.Mit Blick auf die Marktanteile hätten die deutschen Hersteller demnach in den ersten neun Monaten ordentlich Federn gelassen: Der Marktanteil von VW sei von 17,5 auf 14,1 Prozent geschrumpft, bei Mercedes sei es von 4,1 auf 3,4 Prozent nach unten gegangen, bei BMW von 4,6 auf 3,5 Prozent. Im Zeitraum von Juli bis September hätten die drei Hersteller jedoch von wieder anziehenden Verkaufszahlen berichtet."Das Wettbewerbsumfeld ist deutlich gestiegen, und die Produkte der Deutschen haben ein Stück weit Glanz verloren", so Dudenhöffer. Im Batteriegeschäft seien die Deutschen gerade einmal im Mittelfeld - batterieelektrische Fahrzeuge in China würden vom US-Konzern Tesla oder von den chinesischen Herstellern BYD oder Nio gemacht. Auch bei den in China beliebten Softwarefunktionen und beim autonomen Fahren hätten die Hersteller aus Deutschland hinterhergehinkt.Langfristig bleibt Tesla aussichtsreich, Anleger warten hier aber eine Trendwende ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Unter den deutschen Autobauern seien Mercedes-Benz und Volkswagen derzeit Haltepositionen, die Porsche AG bleibe hier der Favorit. (Analyse vom 22.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: