XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

834,60 EUR +0,74% (29.07.2022, 15:13)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

842,70 USD +2,21% (28.07.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie blase wieder zum Angriff. Startschuss für den Rebound seien mitunter die kürzlich vorgelegten Quartalszahlen gewesen. Seitdem stünden die Papiere knapp 15 Prozent höher. Weitere Impulse könnte nun Elon Musk liefern.Nachdem die US-Notenbank FED ihre Zinsen um 75 Basispunkte erhöht habe, habe sich der Tesla-CEO in der Nacht zu Freitag ebenfalls zu dem Thema geäußert. Musk habe auf Twitter übersetzt gepostet: "Die Inflation könnte nach unten tendieren". Bezugnehmend auf seine frühere Aussagen lasse dies nun Raum für Spekulationen offen. So habe Musk vor rund einem Monat gesagt, dass Tesla die Autopreise senken könnte, wenn sich die Inflation von den Höchstständen entferne.Vorbörslich reagiere die Tesla-Aktie mit einem kleinen Plus. Damit werde es für sie am heutigen Freitag spannend. Denn auf diesem Niveau notiere der Titel über dem oberen Bollinger-Band. Daher müsse zwar mit einem leichten Rücksetzer gerechnet werden. Jedoch nehme die Aufwärtstrendintensität immer weiter zu, sodass die Chancen auf Sicht der nächsten Wochen gut stünden, dass die 200-Tage-Linie bei 909 Dollar in Angriff genommen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:830,50 EUR +0,39% (29.07.2022, 15:27)