Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

228,50 EUR -0,85% (02.01.2024, 17:49)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

250,41 USD +0,78% (02.01.2024, 17:36)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Herstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern habe sein Auslieferungsziel im vergangenen Jahr erreicht. Im vierten Quartal seien 484.507 Autos an die Endkunden gegangen, wie Tesla am Dienstag mitgeteilt habe. Damit habe der Elektroauto-Pionier im gesamten Jahr 2023 knapp 1,81 Mio. Autos ausgeliefert - das sei ein Plus von rund 38% zum Vorjahr gewesen.Tesla habe sowohl auf Quartals- als auch auf Jahressicht die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der in Q4 erreichte Wert (484.507 Einheiten) habe über den im Vorfeld geschätzten Anzahl von 477.000 Fahrzeugen gelegen. Auch mit Blick auf das Gesamtjahr hätten die Amerikaner die Prognosen um 10.000 Stück übertroffen - diese habe im Vorfeld bei 1,8 Mio. gelegen. Wichtig: In der letzten Bilanzpressekonferenz im Oktober 2023 hätten die Tesla-Manager diese Prognose abgegeben und damit den vorherigen Ausblick kassiert, der noch von zwei Millionen Einheiten ausgegangen sei.Der weit überwiegende Teil der verkauften Autos seien mit 1,74 Mio. Wagen das Model 3 und das Model Y gewesen. Die Produktions- und Auslieferungszahlen des Model S und X seien nicht aufgeschlüsselt, sondern unter "andere Modelle" zusammengefasst worden. Im vierten Quartal etwa seien 18.212 andere Modelle produziert und 22.969 ausgeliefert worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: