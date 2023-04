Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten erreicht. Der E-Autobauer habe im Zeitraum Januar bis März 422.875 Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert. Branchenexperten hätten im Schnitt mit einer Fahrzeugmenge von gut 421.000 gerechnet. Die klaren Top-Modelle seien weiter das Model 3 und das Model Y.Von den beiden Kompaktwagen seien im ersten Quartal insgesamt 412.180 Autos ausgeliefert worden, so Tesla. Die teureren und größeren Wagen Model S und Model X hätten mit 10.695 den Rest ausgemacht.Die Tesla-Aktie habe sich zuletzt bereits stark präsentiert. Der Titel habe am Freitag mehr als sechs Prozent auf 207,46 Dollar gewonnen. Damit notiere das Papier nur noch knapp unter der wichtigen Hürde, resultierend aus der 200-Tage-Linie und dem Februarhoch. Ein Sprung darüber wäre ein neues Kaufsignal für den Autotitel.Beflügelt worden sei die Tesla-Aktie zuletzt unter anderem auch von einer Hochstufung der Anleihen von Tesla durch die Ratingagentur Moody's. Moody's habe die Anleihen von Tesla zum ersten Mal auf den Status "Investment Grade" heraufgestuft. Tesla habe ein "Baa3"-Rating erhalten, was bedeute, dass die Anleihen des Unternehmens nicht mehr als "Ramsch" eingestuft würden. Das "Ramsch"-Rating werde bei Unternehmen vergeben, die Schwierigkeiten bei der Rückzahlung ihrer Schulden haben könnten.Engagierte Anleger lassen die Gewinne bei Tesla laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Sprung über den genannten Widerstand würde ein neues Kaufsignal liefern. (Analyse vom 03.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link