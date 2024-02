Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

177,32 EUR +0,84% (09.02.2024, 12:18)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

189,56 USD +1,06% (08.02.2024, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die China Passenger Car Association (CPCA) habe am Donnerstag die jüngsten Auslieferungsdaten veröffentlicht. Im Januar habe Tesla im Reich der Mitte 71.447 Fahrzeuge und damit deutlich mehr als im Vormonat an den Mann gebracht. Die guten Zahlen und ein frisches Kaufsignal könnten jetzt für eine neue Aufwärtswelle sorgen.Von allen verkauften Fahrzeugen seien laut den Daten der CPCA 31.556 Einheiten ins Ausland exportiert worden. Das entspreche zwar einem Rückgang von 19,5 Prozent gegenüber den 39.208 Fahrzeugen, die im Januar 2023 aus der Giga Shanghai exportiert worden seien, doch einem Anstieg um 72,2 Prozent gegenüber den Zahlen aus dem Dezember 2023.Die übrigen Modelle habe Tesla auf dem chinesischen Markt verkauft, was einer Steigerung von 48,6 Prozent im Vergleich zu den 26.843 Einheiten aus dem Vorjahresmonat entspreche. Die inländischen Verkäufe von Tesla seien insofern als positiv zu werten, da der EV-Hersteller tendenziell in den ersten Wochen eines Quartals den Export priorisiere.Während der Kurs noch ein tieferes Tief erreicht habe, habe der Indikator bereits ein tieferes Tief und anschließend ein höheres Hoch markiert. Hinzu komme, dass die MACD-Linie vor kurzem die Signallinie von unten nach oben gekreuzt und damit ein starkes Kaufsignal ausgelöst habe. Damit dürfte das Gap bei 206,77 Dollar bald geschlossen werden und der Kurs anschließend in Richtung des GD50 bei 226,65 Dollar laufen, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: