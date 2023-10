Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Auto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank habe vor wenigen Tagen die Auslieferungserwartungen auf 440.000 Einheiten für das dritte Quartal reduziert. Damit sei er noch etwas zu optimistisch gewesen: Tesla habe am Montag lediglich 435.000 verkaufte Einheiten gemeldet. Die Aktie sei im Anschluss unter Druck geraten.Tesla habe im zweiten Quartal noch 466.000 Fahrzeuge verkauft. Dass das dritte Quartal etwas darunter liegen würde, sei bekannt gewesen. Die Schätzungen der Analysten für die Auslieferungen hätten zwischen 440.000 und 485.000 Einheiten gelegen. Am Montag habe Tesla bekannt gegeben, dass in Q3 lediglich 435.000 Autos ausgeliefert worden seien.Dennoch: Zuletzt hätten sich mehrere Analysten positiv zur Tesla-Aktie geäußert: Während Adam Jonas von Morgan Stanley ein Kursziel von 400 Dollar bekräftige, sehe die Deutsche Bank Potenzial bis 285 Dollar. Piper Sandler halte das Papier des E-Auto-Pioniers bei 300 Dollar für fair bewertet, die Citi sehe Potenzial bis 287 Dollar.Dauerbulle für Tesla bleibe Adam Jonas von Morgan Stanley. Grund seider neue Supercomputer Dojo. Dojo könnte die Verbreitung von Mobilitäts- und Netzwerkdiensten beschleunigen, so der Experte.Kurzfristig hänge das Tesla-Papier nach wie vor an der Entwicklung der Auslieferungszahlen sowie der Marge. 435.000 Auslieferungen in Q3 hätten weit unter den Erwartungen gelegen.Dennoch: Mit dem neuen Supercomputer könne Tesla sehr viel rascher Modelle erstellen, diese feintunen, nachbessern und die Ergebnisse schneller wieder auf die Autos aufspielen. Gelinge Tesla der Durchbruch in Sachen FSD, würde man über Nacht jeden Tesla in ein Robo-Taxi verwandeln können. Das wiederum würde neues Potenzial für die Aktie freisetzen.Aus technischer Sicht habe sich das Bild wieder etwas aufgehellt. Die 100-Tage-Linie habe gehalten. Nehme das Papier die 50-Tage-Linie bei 251,22 Dollar, sei der Weg bis 265/270 Dollar frei. Nach unten sichere ein starker Support bei 235,35 Dollar ab. (Analyse vom 02.10.2023)