Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.1,8 Millionen Fahrzeuge habe Tesla als Auslieferungsziel für 2023 ausgegeben. In den ersten beiden Quartalen des Jahres komme der E-Autopionier auf bisher knapp 890.000 Einheiten und befinde sich somit auf einem gutem Weg, das Ziel zu erreichen. In Q3 könnten sich die Auslieferungen laut Barclays jedoch rückläufig entwickeln.In einer am Freitag erschienen Studie der Bank habe Analyst Dan Levy sein Kursziel von 260 Dollar und die Einstufung "halten" bestätigt. Bei den Auslieferungen im dritten Quartal rechne der Experte mit lediglich 455.000 Einheiten, was einem Rückgang im Vergleich zu den 466.000 Einheiten im Vorquartal entsprechen würde. Im Schnitt würden auch von Bloomberg befragte Analysten mit einem leichten Rückgang auf 463.000 Auslieferungen rechnen.Levy führe den Rückgang vor allem auf einen voraussichtlich schwachen September zurück. Zusammenhängen dürfte das auch mit einem deutlich rückläufigen Produktionsvolumen. Nach rund 479.000 Autos in Q2 solle die Produktion in Q3 bei lediglich rund 435.000 Einheiten liegen. Die restlichen Auslieferungen bestünden aus Lagerbeständen.Der Rücksetzer bei Auslieferungen und Produktion - sollte die Prognose zutreffen - komme allerdings nicht komplett überraschend. Bei der Präsentation der Q2-Zahlen habe CEO Elon Musk bereits gewarnt, dass sich Anleger auf ein niedrigeres Volumen einstellen sollten, da im Sommer viele Fabrik-Upgrades durchgeführt würden.Anleger bleiben an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link