Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Auslieferungen des Elektroautobauers Tesla seien im wichtigen Markt China im Juni angestiegen. Die US-Amerikaner hätten 93.680 Autos an die Kundschaft gebracht, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen in Peking mitgeteilt habe. Das seien rund ein Fünftel mehr als im Vormonat Mai.Tesla müsse sich in China zunehmend harter Konkurrenz einheimischer Elektroautobauer wie BYD, Nio und Xpeng erwehren, vor allem BYD setze den Kaliforniern mit günstigen Angeboten zu. Tesla habe in den vergangenen Quartalen daher auch in der Volksrepublik seine Preise gesenkt.Am Wochenende habe das Unternehmen von Starunternehmer Elon Musk mit seinen weltweiten Auslieferungszahlen für das abgelaufene zweite Quartal positiv überrascht. Analysten hätten allerdings darauf verwiesen, dass sich die Preissenkungen auch in der vielbeachteten operativen Marge niedergeschlagen haben dürften.Tesla habe im abgelaufenen Jahresviertel knapp 480.000 Autos produziert und gut 466.000 Stück ausgeliefert, was die Erwartungen von Analysten bei beiden Kennziffern deutlich übertroffen habe.Die Aussichten für die Tesla-Aktie würden gut bleiben, auch charttechnisch stünden die Ampeln insbesondere nach dem jüngsten Ausbruch nach oben weiter auf Grün.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 05.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)