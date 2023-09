NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.09.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der klare Gewinner in diesem Schwergewichtsboxkampf zwischen der UAW und General Motors/Ford sei Tesla, "mit Champagner auf Eis, der in einer nicht gewerkschaftlich organisierten Position sitzt und dessen größte potenzielle EV 313 Konkurrenten nun mit steigenden Kosten/Komplexitäten in den kommenden Jahren konfrontiert sind, je nachdem, wie sich die Sache letztendlich entwickelt."Ausländische OEMs von Toyota bis VW und viele andere seien klare Vorteile, die in den kommenden Monaten/Jahren in den USA Marktanteile gewinnen könnten, mit einer neuen Preisstruktur von GM/Ford/Stellantis, die angesichts der steigenden UAW-Kosten nun wahrscheinlich auf dem Spiel stehe, so Wedbush. Die Analysten würden darauf hinweisen, dass das große Problem für GM und Ford sowie für die Anleger darin bestehe, dass eine annähernd 40-prozentige Lohnerhöhung einen erheblichen Gegenwind an der Kostenfront bedeuten und letztlich in gewisser Weise an den Verbraucher und die Preise für Elektrofahrzeuge weitergegeben werde. (Analyse vom 21.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:240,40 EUR -2,44% (21.09.2023, 15:57)