XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

305,45 EUR -1,96% (22.09.2022, 09:17)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

300,80 USD -2,57% (21.09.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die amerikanische Notenbank FED die Zinsen erneut angehoben habe, seien im Anschluss vor allem die Tech-Werte in die Knie gegangen. Der Ausbruch der Tesla-Aktie über den Widerstand bei 314,78 Dollar sei damit vorerst vertagt worden. Langfristig habe das Papier jedoch weiteres Potenzial. Davon gehe zumindest Adam Jonas von Morgan Stanley aus."Bei 314,73 Dollar liegt ein wichtiger Doppel-Widerstand - eine gewichtige Hürde. Sollte dort ein massiver Abprall erfolgen, dann käme der 38-Tage-Linie bei 288,22 Dollar wieder Bedeutung zu", sage Charttechnik-Spezialist, Martin Utschneider, von DONNER & REUSCHEL.Morgan Stanley-Analyst, Adam Jonas, bereite die aktuelle Volatilität der Aktie keine Sorgen. Er habe zuletzt seine Kaufempfehlung für Tesla erneuert und sehe Potenzial bis 383 Dollar. "Das Kapazitätswachstum in den USA und Europa wird mit einem weitaus höheren Maß an vertikalen Integration einhergehen, die durch Steueranreize und Produktionssubventionen, die Tesla in einzigartiger Weise im Vorteil ist", so Jonas in seiner neuesten Studie.