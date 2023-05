Charttechnisch habe die Aktie die wichtige 200-Tage-Linie bei 199,79 Dollar geknackt. Diese gelte es jetzt zu verteidigen. Im Anschluss wäre der Weg bis zum horizontalen Widerstand bei 218,55 Dollar frei. (Analyse vom 31.05.2023)



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei sein erster Besuch seit dem Ende der Pandemie. Elon Musk wisse um die Bedeutung des Standorts und um die Bedeutung des Absatzmarktes China für sein Unternehmen. Mit rund 21 Millionen neu verkauften Autos sei China der wichtigste Absatzmarkt der Welt. Darüber hinaus habe Tesla mit der Gigafactory in Shanghai wohl seine wichtigste Produktionsstätte im Reich der Mitte hochgezogen.Musk habe seinen China-Trip am Dienstag in Peking gestartet, wo er zuerst Außenminister Qin Gang getroffen habe. Wie ArenaEV berichtet, solle es im Anschluss auch ein Meeting mit Yuqun Zeng gegeben haben, dem CEO des Batterieriesen Contemporary Amperex Technology, kurz CATL. Bloomberg habe bereits vor Wochen berichtet, dass beide zusammen eine Batteriefabrik in den USA hochziehen würden.Am Mittwoch habe Musk seine Meetings mit Jin Zhuanglong fortgesetzt, Chinas Minister für Industrie und Informationstechnologie. Die beiden hätten sich über die Entwicklung von Fahrzeugen mit neuer Energiefahrzeugen und intelligenten vernetzten Fahrzeugen ausgetauscht. Das gehe aus einer Erklärung des Ministeriums hervor.Während seiner Reise werde Elon Musk sicherlich auch Teslas Fabrik in Shanghai besuchen. Er wisse um die Wichtigkeit des Standorts und um die Wichtigkeit des chinesischen Marktes. Nicht nur für Tesla, sondern für alle Automobil-Hersteller. China sei mit Abstand der größte Absatzmarkt der Welt. Rund 21 Millionen Autos würden jedes Jahr verkauft. Mehr noch: China sei der Trendsetter im E-Mobility-Sektor.Auf das Tesla-Werk in Shanghai sei mehr als die Hälfte der Tesla-Produktion im Jahr 2022 entfallen. Von dort aus würden die Autos (Model 3 und Model Y) nach Europa, nach Kanada et cetera verschifft.Shanghai habe bereits signalisiert, die Zusammenarbeit mit Tesla weiter vertiefen und in den Bereichen autonomes Fahren, Roboter und anderen Geschäftsbereiche weiter voran kommen zu wollen.Für Wedbush-Analyst Dan Ives komme der Besuch von Musk zu einem wichtigen Zeitpunkt. "Denn es läuft ein Preiskampf bei Elektroautos und der Gewinn von Marktanteilen gegen einheimische Konkurrenten. In Peking eine gute Figur abzugeben ist wichtig, damit die weitere Expansion von Tesla nicht gestört wird", so Ives in einer Notiz.Die Aktien von Tesla seien am Dienstag aufgrund des China-Trips von Musk weiter nach oben geklettert. Im Vordergrund stehe der weitere Ausbau des wichtigsten Tesla-Produktionswerks in Shanghai.