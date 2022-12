Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Ausbau der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin sorge weiter für Proteste. Etwa 200 Menschen aus Grünheide und Umgebung hätten nach Angaben der veranstaltenden Bürgerinitiativen am Samstag ihrem Unmut über die Erweiterung der Fabrik bei Berlin Luft gemacht. Es gebe gleich mehrere Kritikpunkte. Kritisiert worden seien die Nichteinhaltung von Umweltstandards, die zweite Ausbaustufe und die Flächenerweiterung durch den US-Elektroautobauer mit der Rodung von Bäumen.Der US-Elektroautobauer wolle seine Produktion in Grünheide vergrößern. Derzeit werde nach Angaben des Unternehmens die nächste Ausbaustufe auf dem bestehenden Gelände vorbereitet, um die Kapazität zu erweitern. Dazu sei die Rodung von mehr als 70 Hektar Kiefernwald genehmigt worden. Für den Ausbau bereite Tesla einen Antrag vor. Dafür sei auch ein neues umweltrechtliches Verfahren nötig.Wie umfangreich der Ausbau sein solle, sei zunächst unklar gewesen. Tesla habe von zusätzlicher Produktionskapazität im nördlichen Teil des Geländes gesprochen. Wenn das Unternehmen einen Antrag für eine Erweiterung des immissionsschutzrechtlich relevanten Betriebs stelle, werde das Landesamt für Umwelt diesen Antrag prüfen, habe das Umweltministerium dazu mitgeteilt.Tesla beschäftige derzeit nach eigenen Angaben mehr als 7.000 Mitarbeiter. Später sollten es 12.000 Beschäftigte sein, mit dem Ausbau würden es dann noch mehr.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: