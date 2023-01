Börsenplätze Tesla-Aktie:



03.01.2023



104,98 USD -14,78% (03.01.2023, 19:20)



US88160R1014



A1CX3T



TL0



TSLA



Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Crash beim Autobauer Tesla gehe am ersten Handelstag im neuen Börsenjahr ungebremst weiter. Die Tesla-Aktie verliere am Dienstag zweistellig an Wert und nähre sich im Eiltempo der psychologisch wichtigen 100-Dollar-Marke. Der Grund für den erneuten Abverkauf der Tesla-Aktie liege dabei auf der Hand.Ursache für den erneuten Crash nach zuletzt drei Erholungstagen seien die enttäuschenden Auslieferungszahlen des Elektroautobauers. Das von Milliardär Elon Musk geführte Unternehmen habe im vierten Quartal zwar deutlich mehr Autos an die Kunden übergeben als im Vorjahreszeitraum, aber die Erwartungen verfehlt. 405.000 Exemplare hätten unter der durchschnittlichen Expertenprognose von knapp 420.000 Fahrzeugen gelegen. Trotz Preisnachlässen sei damit auch das konzerneigene Ziel verfehlt worden.Für diese Resultate ernte Tesla es aus Analystenkreisen weitere Kritik. Der ohnehin skeptisch für die Aktie gestimmte J.P. Morgan-Analyst Ryan Brinkman habe betont, höhere Kaufanreize suggerierten niedrigere Verkaufspreise und zehrten an der Profitabilität. Laut seinem Kollegen Toni Sacconaghi von Bernstein Research werde Tesla derzeit mit einem signifikanten Nachfrageproblem konfrontiert. Diese Herausforderung dürfte im Jahr 2023 anhalten und werde wohl von vielen Investoren unterschätzt. Auch er blicke mit seinem Votum "underweight" bereits kritisch auf die Aktie, die Anleger seien derzeit in einer "fürchterlichen" Stimmung. Sorgen mache er sich dabei auch wegen des inflationären Umfelds und den davon gebremsten Verbraucherausgaben.An der NASDAQ gerate die Tesla-Aktie am Dienstag schwer unter Druck: Zuletzt habe ein Minus von rund 15 Prozent auf 105,24 Dollar zu Buche gestanden. Im Tagestief hätten die Papiere bereits bis auf 104,79 Dollar nachgegeben. Damit scheine ein Rücksetzer unter die psychologisch wichtige 100-Dollar-Marke nur noch eine Frage der Zeit.Die Tesla-Aktie ist derzeit kein Kauf, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link