Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe mit seinen Q2-Zahlen geliefert. Das habe in den letzten Tagen für extremes Kaufinteresse gesorgt. Die Aktie sei drauf und dran, die wichtige 200-Tage-Line zu knacken.Im Anschluss an die Q2-Zahlen von Tesla hätten sowohl Philippe Houchois von Jefferies, als auch Patrick Hummel von der UBS ihre Kaufempfehlungen für die Aktie erneuert. Ihre Kursziele würden 1.050 Dollar beziehungsweise 1.100 Dollar lauten. Am Montag habe sich Adam Jonas von Morgan Stanley dazu gesellt. Sein Kursziel für Tesla laute 1.150 Dollar.Aus charttechnischer Sicht kristallisiere sich aktuell das nächste interessante Muster heraus."Auch diesmal scheint das Chartbild wieder förmlich mit uns zu kommunizieren. Wie vor einigen Wochen vor dem Bruch der 200-Tage-Linie und dem Absacken in Richtung 700 USD. Diese 700 USD (punktgenau) stellten auch den Doppelboden für die vermutete Erholung dar. Betrachtet man die Fibonacci-Retracements, sich die prognostizierte treppenförmige Erholung sogar ergeben. Die einzelnen Stufen lagen bei 788 USD, 819 USD und 851 USD. Alle wurden genommen. Die 200-Tage-Linie verläuft zur Stunde bei rund 910 USD. Sie wird aktuell getestet und stellt die nächste Hürde zur nächsten wichtigen Fibonacci-Linie bei 953 USD dar. Markttechnisch kein unmögliches Unterfangen. So befindet sich der Trendfolge-Indikator MACD selbst im Aufwärtsmodus. Die Slow-Stochastik ist trotz der jüngsten Entwicklung noch nicht im überverkauften Bereich angekommen. Das Momentum ist deutlich positiv. Aktuelle kurzfristige Trading-Range: 1.000 USD bis 851 USD. Blick nach oben bleibt "erlaubt" - Stopps sind weiterhin ein "Muss"", so Charttechnik-Spezialist Martin Utschneider von Donner & Reuschel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: