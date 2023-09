NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

266,50 USD +0,46% (19.09.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von BNP Paribas:Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 101,81 USD vom 6. Januar in einem steilen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe die Aktie bis Mitte Juli auf 299,29 USD ansteigen können. In der Folge sei das Papier bis 212,36 USD abgerutscht, habe dann aber wieder zugelegt und mehrere bullische Signale generiert. So sei das Papier über den 10er und 50er EMA sowie über die Ichimoku-Wolke angestiegen. Zudem sei es zu einer bullischen Überschneidung des 10er EMA über den 50er EMA gekommen.Das Papier von Tesla befinde sich in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend sowie über der Ichimoku-Wolke. Dabei habe die Aktie den 10er EMA erreicht und könnte hier die Korrektur beenden und vor einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung stehen. Solange die Ichimoku-Wolke nicht mehr nach unten durchbrochen werde, sei eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke auf der Oberseite wäre das Verlaufshoch bei 278,98 USD. Darüber dann das noch offene Gap vom 19. Juli bei 289,52 USD. (Analyse vom 20.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:248,70 EUR -0,32% (20.09.2023, 08:43)