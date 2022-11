Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

172,26 EUR -2,47% (18.11.2022, 16:30)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

177,54 USD -3,07% (18.11.2022, 16:15)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den vergangenen zwölf Monaten habe die Aktie von Tesla über die Hälfte ihres Wertes verloren. Auch von der guten Stimmung, die zuletzt an den wichtigen Aktienmärkten geherrscht habe, habe der E-Auto-Pionier nicht profitieren können. Aus charttechnischer Sicht könnte es noch dicker für das Unternehmen von Elon Musk kommen.Die Aktie von Tesla stehe kurz davor, den langfristigen Abwärtstrend zu brechen. Während sie zwischen Mai 2019 und Oktober 2021 eine saubere Aufwärtsstruktur mit höheren Hochs und Tiefs (Punkte A bis F) habe etablieren können, habe die Korrektur die Kursgewinne des letzten Impulses (von E bis F) komplett in Luft aufgelöst.Nun hänge alles an der Unterstützung bei der 180-Dollar-Marke. Der Kurs sei in der vergangenen Woche sogar zwischenzeitlich unter den wichtigen Support gerutscht, habe jedoch diesen letztendlich noch verteidigen können.Dieses Szenario sei grundsätzlich auch jetzt wieder denkbar, allerdings mache die Wochenkerze bisher wenig Hoffnung. Anstatt einen langen Schatten, der für die Kraft der Bullen stehe, besitze die aktuelle Wochenkerze einen recht langen Docht - ein Zeichen für die Dominanz der Bären.Teslas Aufwärtstrend sei in akuter Gefahr. Knicke jetzt auch noch die wichtige Unterstützung bei 180 Dollar ein, drohe weiteres Ungemacht.Ein Kauf drängt sich daher nicht auf, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 18.11.2022)