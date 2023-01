NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

177,90 USD +11,00% (27.01.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit dem Votum "underperform" ein.Bernstein sei der Ansicht, dass die Auftragslage für die Tesla-Aktie in Zukunft am wichtigsten sei. Starke Aufträge würden auf die Möglichkeit einer potenziellen Preiserhöhung hindeuten, während schwache Aufträge darauf hindeuten würden, dass der Preis weiter gesenkt werden müsse, was Druck auf die Margen ausübe und möglicherweise die Hausse-These von starken Aktien und Margen im Laufe der Zeit infrage stelle. Das Unternehmen räume ein, dass Tesla offenbar eine Nachfrageelastizität geschaffen habe, die Stimmung sich zu verbessern scheine und der bevorstehende Analystentag des Unternehmens am 1. März ein weiterer positiver Katalysator sein könnte.Dennoch sei Bernstein der Ansicht, dass die Konsenszahlen noch nicht ausreichend korrigiert worden seien und dass die Nachfrageprobleme von Tesla noch weitere negative Auswirkungen haben könnten. Bernstein befürchte außerdem, dass die Situation im Jahr 2024 noch schwieriger werden könnte, wenn Tesla mit einem weitgehend unveränderten Produktangebot 2,5 Mio. bis 3 Mio. Fahrzeuge verkaufen wolle.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co bewerten die Tesla-Aktie mit "underperform". Das Kursziel laute 150,00 USD. (Analyse vom 30.01.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:160,62 EUR -1,88% (30.01.2023, 15:42)