Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

160,48 EUR +0,79% (13.12.2022, 09:03)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

167,82 USD -6,27% (12.12.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Auf dem Weg zum Jahrestief? - ChartanalyseZum Wochenauftakt hat die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) die Gewinne vom Freitag (+3,2%) wieder zurückgenommen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit einem Tagesverlust von 6,3% und einem Endstand von 167,82 USD seien die Papiere gestern ans untere Ende des Nasdaq 100-Tableaus gerutscht - schwächer hätten nur die Aktien von Moderna tendiert, die bis Handelsschluss 6,9% verloren hätten. Die Folge der fallenden Hochpunkte verdeutliche dabei den intakten Abwärtstrend, in dem die Notierungen des E-Autobauers allein seit dem September-Top bei 313,80 USD 46,5% an Wert verloren hätten. Für das Börsenjahr 2022 würden sich die Abschläge aktuell sogar auf 52,4% belaufen.Ausblick: Während der Nasdaq 100 rund 12,1% über dem Jahrestief notiere, betrage der Abstand bei der Tesla-Aktie nur noch knapp ein Prozent. Tendenzen einer Bodenbildung seien dabei im Chart derzeit nicht zu erkennen.Das Long-Szenario: Um das Chartbild zu stabilisieren, müssten die Notierungen im ersten Schritt mindestens über das Verlaufstief vom 9. November bei 177,12 USD steigen und damit in den breiten Abwärtstrendkanal zurückkehren. Um jedoch die Folge der fallenden Hochpunkte zu durchbrechen, wäre anschließend der Anstieg über das aktuelle Dezember-Hoch bei 198,92 USD notwendig. Knapp darüber warte dann die runde 200er Marke mit der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei 203,25 USD und dem Mai- sowie Juni-Tief bei 206,84 USD bzw. 208,67 USD. Darüber hätten die Papiere Platz bis zur 2021er Aufwärtstrendgerade, die im Bereich von 220,00 USD bremsend wirken dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: