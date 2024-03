Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

184,64 EUR -1,28% (04.03.2024, 13:14)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

202,64 USD +0,45% (01.03.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Anwälte, die eine 56 Milliarden Dollar schwere Vergütung für Tesla-Chef Elon Musk erfolgreich angefochten hätten, würden nun selbst sechs Milliarden Dollar Honorar vom Autobauer fordern. Das entspreche einem Stundensatz von 288.888 Dollar und solle in Form von Tesla-Aktien beglichen werden. Musk selbst habe die Forderung auf X "kriminell" genannt.Ende Januar habe eine Richterin in Delaware das Vergütungspaket für Tesla-Chef Elon Musk als "unfassbare Summe" bezeichnet und für ungültig erklärt. Die 56 Milliarden Dollar schwere Entlohnung habe aus Aktienoptionen bestanden, die Musk den Kauf von Tesla-Anteilen zu einem stark reduzierten Preis erlaubt hätten. Dies habe ihn unter anderem zum reichsten Mann der Welt gemacht.Dagegen habe Tesla-Aktionär Richard Tornetta geklagt. Er habe Tesla vorgeworfen, die an das milliardenschwere Paket geknüpften Unternehmensziele für Musk seien zu leicht zu erreichen gewesen. Tesla habe daher ein Recht darauf, das Vergütungspaket zurückzunehmen.Anleger sollten sich von dieser Meldung jedoch nicht verunsichern lassen. Neben der Rechtswidrigkeit der Klage sei auch die astronomisch hohe Summe fragwürdig. (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: