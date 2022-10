Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

241,45 EUR -0,84% (06.10.2022, 13:51)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

241,35 EUR +1,51% (06.10.2022, 13:38)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

240,81 USD -3,46% (05.10.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die 344.000 Auslieferungen von Tesla für das dritte Quartal seien eine dicke Überraschung gewesen. Viele Experten seien im Vorfeld von mindestens 358.000 Fahrzeugen ausgegangen. Die Aktie habe auf die Zahlen mit einem Minus von über 8 Prozent reagiert. Dennoch: Star-Investoren Cathie Wood habe den Rücksetzer genutzt, um weitere Aktien einzusammeln und auch die DZ BANK rate zum Einstieg.Nach weniger als erwarteten Auslieferungen sei die Aktie von Tesla zu Wochenbeginn den tiefsten Stand seit Juli gerutscht. Darüber hinaus hätten sich die Tesla-Fans wenig begeistert über den Twitter-Deal von Elon Musk gezeigt. Seit der Tesla-CEO die Entscheidung Anfang des Jahres angekündigt habe, hätten sich die Bedenken gehäuft, dass er sich zu sehr auf mehrere hochkarätige Unternehmungen konzentrieren würde.Der Rücksetzer sei Investorin Cathie Wood gerade recht gekommen - die Gründerin von Ark Invest habe bei Tesla erneut zugegriffen. Ark Investment habe weitere 132.213 Tesla-Aktien geordert. Der Anteil im Ark Innovation belaufe sich mittlerweile auf 10,6 Prozent des Portfolios.Auch DZ BANK-Analyst Matthias Volkert habe sich zuletzt optimistisch zur Tesla-Aktie geäußert. Der E-Autobauer habe im vergangenen Quartal zwar einen Auslieferungsrekord erzielt, aber die Markterwartungen verfehlt, so Analyst Matthias Volkert in einer Studie. Das Ziel eines Zuwachses von 50 Prozent bei den jährlich produzierten Fahrzeugen erscheine damit zunehmend ambitioniert, wenn auch nicht unmöglich. Laut seinen überarbeiteten Annahmen traue der Experte Tesla zwar höhere Ergebnisse zu, sei aber bei dem freien Barmittelzufluss zurückhaltender - was sich auf den als fair erachteten Wert auswirke. Das Kursziel habe Analyst Volkert von 340 auf 325 Dollar reduziert, bleibe allerdings bei seiner Kaufempfehlung.Das Tesla-Chartbild habe sich aufgrund des unsicheren Marktumfelds weiter verschlechtert. Stand jetzt seien neue Tiefs wahrscheinlich. Vermutlich könne Cathie Wood bald noch günstiger zugreifen. Support bekomme die Aktie bei rund 225 Dollar.Aus fundamentaler Sicht störe weiterhin die extrem hohe Bewertung. Fakt sei: Tesla müsse weiter liefern und in punkto autonomes Fahren nachlegen, um die Robo-Taxi-Flotte auf die Straße zu bringen, die alle Experten in Zukunft erwarten würden. (Analyse vom 06.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link