Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer Tesla habe knapp ein Jahr nach dem Produktionsstart in Brandenburg beim Land einen Antrag auf Ausbau des Werks eingereicht. Das habe das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Für den Ausbau brauche es viele zusätzliche Mitarbeiter. Das könnte sich durchaus schwieriger gestalten. Schon jetzt habe der Autobauer zunehmend Probleme, neue Fachkräfte zu finden.Der Antrag zum Ausbau beziehe sich vor allem auf Änderungen an der bestehenden Fabrik in Grünheide bei Berlin, heiße es. Danach sollten weitere Anträge auf Teilgenehmigung folgen - etwa für mögliche neue Gebäude. Das Unternehmen habe größtmögliche Transparenz zugesichert. Wassermangel befürchte Tesla demnach nicht: Die vereinbarten Mengen hätten auch für diesen Ausbau gereicht.In der ersten Ausbaustufe habe Tesla eine Kapazität von 500.000 Elektroautos pro Jahr geplant. Damit könnten etwa 15 Millionen Tonnen Ausstoß an klimaschädlichem Kohlendioxid auf Europas Straßen eingespart werden, habe das Unternehmen mitgeteilt. Das Ziel sei, den Übergang zu nachhaltiger Energie darüber hinaus zu beschleunigen. Die Marke von 500.000 Autos pro Jahr sei allerdings aktuell noch nicht erreicht. Derzeit würden rund 10.000 Beschäftigte in dem Werk arbeiten, 12.000 sollten es in der ersten Ausbaustufe werden.Der US-Elektroautobauer habe nach Angaben der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) zunehmend Probleme bei der Suche nach Fachkräften. Gesucht würden Instandhalter, Elektriker, Maschinen- und Anlagenführer, Schichtleiter und Meister, habe Agenturchef Jochem Freyer der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Seit rund einem Jahr produziere Tesla in Grünheide bei Berlin Elektroautos. "Wir haben gut 1.400 Arbeitslose zu Tesla vermittelt", so Freyer. "Etwa die Hälfte war zuvor langzeitarbeitslos und hat Leistungen vom Jobcenter bezogen."Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link