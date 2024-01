Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

194,72 EUR +0,01% (22.01.2024, 15:12)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

212,19 USD +0,15% (19.01.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.In Q4/2023 habe Tesla 484.507 E-Autos an den Mann gebracht und damit nicht nur einen neuen Auslieferungsrekord erzielt, sondern auch das Jahresziel von 1,8 Millionen verkauften Einheiten erreicht. Das sei allerdings einmal mehr nur durch gewährte Rabatte möglich gewesen, weshalb die Anleger bereits mit Spannung auf die Zahlen blicken würden, die am Mittwoch präsentiert würden. Das seien die Prognosen.Die von Bloomberg geführten Analysten würden für das vierte Quartal einen Umsatz von 25,8 Milliarden Dollar erwarten, der operative Gewinn solle bei 2,3 Milliarden Dollar liegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum dürfte der Umsatz damit zwar um 1,5 Milliarden Dollar gewachsen sein, beim Gewinn sich jedoch ein Rückgang von satten 1,6 Milliarden Dollar eingestellt haben. Entsprechend schwächer werde laut Prognosen auch die operative Marge mit 8,9 Prozent (Q4 2022: 16,0 Prozent) ausfallen.Auch mit Blick auf das Gesamtjahr dürfte die Marge deutlich schwächer ausfallen. Laut Schätzungen habe Tesla 2023 starke 97,6 Milliarden Dollar (2022: 81,5 Milliarden Dollar) erlöst, wovon allerdings nur 9,4 Milliarden Dollar hängen geblieben seien (2022: 13,6 Milliarden Dollar).Die geringere Profitabilität sei vor allem mit den mehrfachen Preisnachlässen im letzten Jahr zu erklären. Diese seien gewährt worden, um das Erreichen der ambitionierten Absatzziele sicherzustellen. Auch 2024 sehe es nicht danach aus, als würde sich das Tesla-Management von diesem Vorgehen verabschieden, erste Rabatte seien bereits gewährt worden. Im Schlussquartal letzten Jahres dürften auch die Anlaufkosten des Cybertrucks die Marge belastet haben. Günstigere Rohstoffpreise sollten die Belastungsfaktoren derweil abgefedert haben.Aktuell ist die Tesla-Aktie keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Julian Weber. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link