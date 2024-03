Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl das Tesla-Werk in Grünheide mittlerweile wieder am Netz sei, notiere die Aktie am frühen Nachmittag rund zwei Prozent unter ihrem Vortagesschlusskurs. Grund dafür sei ein Downgrade der US-Bank Wells Fargo. Sie habe das Papier nicht nur von "equal-weight" auf "underweight" heruntergestuft, sondern auch das Kursziel kräftig zusammengestrichen.Laut Wells Fargo gäbe es frische Risiken für die EV-Verkaufsvolumina, da Preissenkungen nicht mehr so viel Einfluss hätten wie zuvor. Analyst Colin Langan gehe von enttäuschenden Auslieferungszahlen und weiteren Preissenkungen aus, die voraussichtlich zu einem schwächeren Gewinn pro Aktie führen würden. Der Startzeitpunkt für Teslas Model 2 sei "besorgniserregend".Die US-Bank habe das Kursziel von 200 auf 125 Dollar gesenkt. Das neue Kursziel impliziere ein Abwärtspotenzial von rund 30 Prozent für das Papier des EV-Herstellers, welches in erster Reaktion auf das Re-Rating rund zwei Prozent verliere und zum Handelsauftakt am Mittwoch nur knapp an einem neuen Jahrestief vorbeischramme.Sollte die Tesla-Aktie das aktuelle Jahrestief bei 172,41 Dollar noch unterschreiten und der Chart dadurch ein Verkaufssignal auslösen, könnte der Abwärtsdruck bestehen bleiben. Die runden Marken bei 170 und 160 Dollar seien eher als psychologische Unterstützungen zu sehen, hätten aber aus charttechnischer Sicht wenig Relevanz. Ein Absturz bis an das April-Tief 2023 bei 152,37 Dollar sei in diesem Szenario möglich."Der Aktionär" rät weiterhin Abstand zu halten, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. Es gebe derzeit bessere Alternativen. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link