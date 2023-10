Anleger hätten auf den Quartalsbericht verstimmt reagiert. Nachbörslich sei es 4,2 Prozent auf 232,40 Dollar nach unten gegangen. Mit dem nachbörslichen Kurseinbruch sei die Aktie unter das Septembertief bei 234,58 Dollar gerutscht. Wichtig sei nun, dass die 200-Tage-Linie sowie das Augusttief bei 212,36 Dollar nicht unterschritten würden. Investierte Anleger lägen seit der Empfehlung des AKTIONÄR Anfang dieses Jahres mehr als 100 Prozent in Front.



Dabeibleiben, aber Gewinne mit einem Stopp bei 195,00 Euro absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 19.10.2023)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

218,55 EUR -5,06% (19.10.2023, 09:05)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

242,68 USD -4,78% (18.10.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla stoße nach langer Rekordfahrt auf Hindernisse. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller habe mit Zahlen für das vergangene Quartal die Markterwartungen verfehlt. Musk habe sich danach besorgt gezeigt über das hohe Zinsniveau, das Menschen vom Autokauf abhalte. Die Aktie von Tesla sei bereits im regulären Handel fast 5 Prozent abgerutscht, nachbörslich sei es um weitere 4,2 Prozent nach unten gegangen.Tesla versuche sich mit Preissenkungen gegen die Auswirkungen des hohen Zinsniveaus zu stemmen. Diese würden allerdings wiederum die Profitabilität drücken. Deshalb versuche die Firma, "gnadenlos" ihre Kosten zu senken, wie es Chefingenieur Lars Moravy ausgedrückt habe.Immerhin habe Tesla das Auslieferungsziel von rund 1,8 Millionen Fahrzeugen in diesem Jahr bekräftigt. Zudem habe Musk die erste Auslieferung des um rund zwei Jahre verzögerten Elektro-Pickups Cybertruck für Ende November angekündigt. Voraussichtlich 2025 könne Tesla bis zu 250.000 der Wagen pro Jahr bauen, die dem Elektro-Autobauer die vor allem in den USA extrem populäre Fahrzeug-Kategorie erschließen sollten.Ob die Verbraucher beim Tesla-Pickup mit futuristischer Form mitgehen würden, bleibe allerdings offen. Zuletzt hätten Platzhirsche wie Ford und General Motors erfolgreich klassisch aussehende große Pickups mit Verbrennermotoren und zum Teil auch Hybrid-Antrieben verkauft.Musk habe beklagt, dass der Produktionsanlauf für den Cybertruck lange dauere, weil das Fahrzeug so ungewöhnlich sei und man erst herausfinden müsse, wie man es baue. "Wir haben uns mit dem Cybertruck unser eigenes Grab gegraben", habe er in einer Telefonkonferenz für Analysten gescherzt.Musk sei dabei vielen konkreten Fragen ausgewichen. So sei er gefragt worden, ob Tesla auch die Haftung übernehmen würde, wenn das Fahrzeug von der fortgeschrittenen Version des Assistenzsystems "Autopilot" gesteuert werde. Mercedes mache das bei seinem Level-3-Assistenzsystem, das bei niedriger Geschwindigkeit auf Autobahnen die Kontrolle übernehme.Ähnlich sei Musk auch Nachfragen danach ausgewichen, wann Teslas humanoider Roboter in den Fabriken der Firma arbeiten könnte und wie die Entwicklung des von ihm in Aussicht gestellten fahrerlosen Robotaxis vorankämen. Er sei sehr mit dem Tempo zufrieden, habe Musk wissen lassen.Auf die Frage nach den Ausbauplänen für die Werke in Grünheide bei Berlin und Austin in Texas habe er gesagt, die aktuelle Priorität sei, die Produktion der bestehenden Fertigungslinien zu maximieren.Die schwierige Konjunktur habe Musk mit einem Sturm verglichen. Tesla sei ein robustes Schiff. "Wir gehen nicht unter, aber selbst ein großartiges Schiff hat in einem Sturm zu kämpfen." Die Aktie, die vor der Telefonkonferenz noch im Plus gelegen habe, habe den nachbörslichen Handel mit einem Kursverlust von mehr als 4 Prozent beendet.Im vergangenen Quartal habe Tesla zwar den Umsatz im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 23,35 Milliarden Dollar gesteigert. Doch Analysten hätten im Schnitt mit gut 24 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn sei um 44 Prozent auf 1,85 Milliarden Dollar gesunken. Die Auslieferungen seien im vergangenen Quartal unter anderem wegen geplanter Auszeiten zur Modernisierung von Fabriken gesunken. Diese Stilllegungen seien von den Analysten aber bereits eingerechnet worden.