Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer nehmen die Aktie des E-Fahrzeugherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einige Investoren könnten zwar einen Mangel an inkrementellen Prognosen für kurz- und mittelfristige Ziele sehen, Oppenheimer sei aber der Meinung, dass der Analystentag von Tesla ein effektives Ereignis gewesen sei, um die Tiefe des Managements, die beschleunigten Lernzyklen, die Organisationseffizienz und das, was als wachsender Technologievorsprung erscheine, zu zeigen. Insbesondere sehe Oppenheimer die integrierten Design-, Engineering- und Fertigungsteams von Tesla als Kernstück für die Steigerung der Kosteneffizienz durch Prozessverbesserungen, aber auch für die flexible Reaktion auf die Dynamik der Lieferkette und der Märkte.Da das Unternehmen einen jährlichen Fahrzeugabsatz von 20 Mio. Fahrzeugen anstrebe und in das Marktsegment der stationären 24-TWh-Speicher einsteige, sei das Unternehmen in der Lage, Märkte mit einem Volumen von mehreren Billionen Dollar mit einer vorteilhaften Technologie zu adressieren, da es weiterhin sowohl Kosten- als auch Leistungsverbesserungen im Vergleich zur Konkurrenz vorantreibe.Die Analysten von Oppenheimer bewerten die Tesla-Aktie mit dem Votum "perform". (Analyse vom 02.03.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:181,26 EUR -4,62% (02.03.2023, 16:01)