Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

167,22 EUR +2,89% (14.03.2023, 15:59)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

179,88 USD +3,11% (14.03.2023, 15:44)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Investor Day von Tesla vor wenigen Tagen habe viele Wünsche offen gelassen. Anleger und Analysten hätten sich mehr Neuigkeiten zu Projekten wie dem Cybertruck, dem Semi oder zum wichtigen Thema autonomes Fahren erhofft. Dennoch habe Tesla-Chef Elon Musk einen "Billig-Stromer" in Aussicht gestellt, der rund 25.000 Dollar kosten solle. Zum Vergleich: Der derzeit günstigste Tesla sei die Limousine Model 3, die bei rund 43.000 Dollar beginne.Paul Meeks, Portfoliomanager bei Independent Solutions Wealth Management, gehe davon aus, dass ein günstigeres Modell die Nachfrage ankurbeln werde. "Das Problem ist nur, welche Auswirkungen das wiederum auf Cashflow und Gewinne haben wird", habe Meeks in der Squawk Box Asia von CNBC gesagt.Meeks habe darauf hingewiesen, dass Tesla derzeit mit dem 10 oder 11Fachen des Marktwerts von General Motors gehandelt werde und mit dem 50Fachen des diesjährigen Gewinns, was "außerordentlich teuer" sei. "Auch wenn die Aktie 50 Prozent unter ihrem Höchststand liegt, ist sie, immer noch furchtbar teuer", so Meeks.Einen völlig anderen Standpunkt vertrete George Gianarikas, Analyst bei Canaccord Genuity. Würde man Tesla mit einigen der sehr großen Technologieunternehmen in den USA vergleichen, so wachse das Unternehmen "wahrscheinlich zwei- bis dreimal schneller und ist billiger", habe George Gianarikas in der Squawk Box Asia von CNBC gesagt.An Tesla würden sich die Geister scheiden. Seit Jahren seien sich viele Analysten uneins über die weitere Entwicklung des Elektroauto-Pioniers. Fakt sei, dass Tesla mit seiner neuen Produktionsplattform erneut Maßstäbe setzen und die Produktionskosten massiv drücken werde. Das werde sich langfristig positiv auf die Marge auswirken. Das Chartbild sei aktuell jedoch angeschlagen. Der Kurs sei unter die 38-Tage-Durchschnittslinie gekippt. Ein positives Signal hingegen würde der Sprung über die 200-Tage-Linie bringen. (Analyse vom 14.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link