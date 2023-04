Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten nicht ganz erfüllt. Positiv: Der Elektroauto-Pionier habe im Zeitraum Januar bis März 422.875 Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert. Branchenexperten hätten im Schnitt mit einer Anzahl von gut 421.000 gerechnet. Sorgen würden sich die Analysten jedoch wegen weiterer Preissenkungen und der daraus resultierenden geringeren Margen bei Tesla machen.Die Rekordzahlen von Tesla im ersten Quartal hätten einen Anstieg der Auslieferungen um 4 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Zeitraum bedeutet. Ein Resultat der wiederholten Preissenkungen in den USA, China und in Europa.Die Reaktion auf die Zahlen jedoch sei eindeutig gewesen: Die Tesla-Aktie habe am Montag rund 6 Prozent verloren. Am Dienstag habe sich das Papier bei einem leichten Minus von 1,8 Prozent auf 192,98 Dollar stabilisiert.Viele Analysten würden befürchten, dass weitere Preissenkungen erforderlich sein würden, um die Verkäufe anzukurbeln, was die Gewinnspannen allerdings weiter schmälern würde."Die Schlüsselfrage für Investoren ist, wie hoch die Margen sein könnten, inmitten signifikanter Preissenkungen, aber steigender Rohstoffkosten?", habe der Analyst in Diensten von Bernstein Research ergänzt. Sacconaghi bleibe gegenüber Tesla eher skeptisch. Sein Kursziel für die Aktie laute 150 Dollar.Positiv: Zuletzt hätten sich die Gerüchte bestätigt, dass Tesla ein Kompaktmodell für rund 25.000 Dollar auf den Markt bringen werde. Das chinesische Portal 36kr habe zu Wochenbeginn berichtet, dass der Elektroauto-Pionier dafür sogar mit Produktionskapazitäten von vier Millionen Einheiten planen würde. Zum Vergleich: Tesla plane im laufenden Jahr rund 1,8 Millionen Elektroautos zu verkaufen.Die Aktie sei zuletzt infolge der Zahlen für das erste Quartal unter Druck geraten. Sicherlich habe Tesla einen Innovationsvorsprung und viele neue Produktions-Techniken selbst entwickelt, wodurch die Kosten pro Fahrzeug in den letzten Jahren bis auf 36.000 Dollar pro Fahrzeug gefallen seien. Dennoch würden sich weitere Preissenkungen negativ auf die Margen auswirken.Aktuell ist die Tesla-Aktie lediglich eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.04.2023)