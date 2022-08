Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

848,80 EUR -6,09% (05.08.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

869,80 EUR -3,09% (05.08.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

864,51 USD -6,63% (05.08.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Analyst Gordon Johnson sei für seinen Contrarian-Ansatz seit Jahrzehnten bekannt. Er sehe massives Abwärtspotenzial für die Tesla-Aktie und warne in einem Interview, dass BMW, BYD und GM jetzt beginnen würden, Tesla Marktanteile abzunehmen.Mit einer Marktkapitalisierung von 900 Mrd. USD schwebe Tesla mittlerweile in ganz anderen Sphären als BMW, VW & Co. Das sei der Hauptkritikpunkt von Gordon Johnson gegenüber CNBC. Tesla habe eine Marktkapitalisierung, die so hoch liege wie die der 16 größten Autohersteller der Welt gemeinsam. Tesla verkaufe aber nur 2% so viele Autos wie die anderen. Sein Fazit: "Tesla ist massiv überbewertet."Das Unternehmen von Elon Musk habe keine technologische Überlegenheit bei der Batterie, Reichweite oder dem Autonomen Fahren. "Tesla hat richtige Probleme." Cruise und Waymo würden fahrerlose Autos auf den Straßen haben, für die Kunden schon bezahlen würden - Tesla nicht. Seit 2016 spreche Musk vom Full Self Driving, doch im Jahr 2022 sei davon immer noch nichts zu sehen.Der CNBC-Moderator erinnere Gordon Johnson daran: Sie würden seit Jahren immer das Gleiche sagen. Doch Tesla werde offenbar nicht wie ein normaler Autohersteller bewertet, sondern sei eine Wette auf neue Technologien und habe etwa seine eigene Software-Architektur.Musk habe Problem mit der Wahrheit, zudem sei der Marktanteil der Tesla-Autos zuletzt in den USA, Deutschland und China gefallen. "Die Konkurrenz ist da." Aber Tesla schlage sich besser als Lucid, merke der Moderator an. Hier werde Johnson noch einmal emotional. Es sei unfair, Tesla mit dem Start-up Lucid zu vergleichen. Es seien die großen, etablierten Hersteller, die "Tesla´s Lunch verspeisen." BYD habe im Juni in China ein Vielfaches an batteriebetriebenen Autos abgesetzt.Laut InsideEVs habe der BYD-Marktanteil zuletzt bei 27% gelegen, der von Tesla bei 8. BMW verkaufe in Europa mehr Elektroautos als Tesla. Auch Hersteller wie Ford, GM "are eating Tesla´s Lunch", so der umstrittene Analyst.Zwar liege weltweit das Model 3 noch weit vor dem BMW i4. Doch bei Plug-in-Autos habe BMW in Europa mittlerweile 11,2% Anteil, Tesla derzeit 7,6%. Auch Fiat-Mutter Stellantis und Volkswagen hätten mit über 100.000 Elektroautos im ersten Halbjahr Tesla in dieser Region überholt, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link