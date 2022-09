XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gehe es nach Analyst Pierre Ferragu, dann stehe Tesla vor einer "beispiellosen Nachfrage". Die Aktie sei aber in den letzten Tagen im Zuge der Marktschwäche deutlich unter Druck geraten.Letzte Woche habe Tesla eine Veranstaltung für Analysten in der Gigafactory Berlin abgehalten, an der u.a. Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank sowie Pierre Ferragu von New Street Research teilgenommen hätten. Dabei seien Testfahrten mit dem Model Y Performance auf der Autobahn wie auch ein Treffen mit IR-Chef Martin Viecha auf dem Programm gestanden. "Alles in allem glauben wir, dass 2023 ein entscheidendes Jahr für Tesla sein könnte und sehen Tesla weiterhin als eine der attraktivsten Geschichten im Autosektor", so Analyst Rosner.Auch Ferragu habe sich von der Effizienz der Gigafactory Berlin beeindruckt gezeigt. In einer Notiz an Kunden habe er angemerkt, dass er Tesla vor einer "beispiellosen Nachfrage" sehe. Der Auftragseingang von Tesla sei in den USA auf ein Rekordhoch gestiegen, als die Benzinpreise Anfang des Jahres geklettert seien. Tesla habe sogar die Annahme von Bestellungen für einige Versionen seiner Fahrzeuge gestoppt, weil die Auftragsbestände zu lang geworden seien.Langfristig sehe Ferragu sogar die Möglichkeit, dass Tesla bis zum Jahr 2030 10 Bio. USD wert sein könnte, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Autohersteller sein Ziel erreiche, bis dahin 20 Mio. Elektrofahrzeuge pro Jahr zu produzieren.Aus technischer Sicht sei die Tesla-Aktie im Verlauf der Handelswoche weiter zurückgefallen. Eine starke Unterstützung biete die Zone zwischen 255 und 260 USD. In diesem Bereich würden auch die 50-Tage- sowie die 100-Tage-Linie verlaufen. Nach oben ergebe sich erst neues Kurspotenzial, sobald die 200-Tage-Linie bei 298,53 USD überwunden werde, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2022)