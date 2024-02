Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe in diesem Jahr bereits einen turbulenten Kursverlauf erlebt. Seit Jahresanfang sei der Kurs bereits rund 25 Prozent gefallen. In der Folge hätten neben Morgan Stanley auch einige andere Analystenhäuser ihre Kursziele für den Autotitel reduziert.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe am Dienstag ihr Kursziel für die Tesla-Aktie von 360 auf 345 Dollar gekappt. Analyst Adam Jonas habe dies mit der "vorsichtigen" Stimmung der institutionellen Anleger gegenüber Tesla begründet, die derzeit verstärkt die hohe Bewertung der Aktie mit den makroökonomischen Herausforderungen abwägen würden.Trotz der Kurszielsenkung habe Adam Jonas sein "Overweight"-Votum für die Tesla-Aktie bekräftigt. Er sei weiterhin der Meinung, dass Tesla der langfristige Gewinner im Elektroauto-Segment sein werde. Jonas gehe jedoch davon aus, dass die Aktie in den nächsten sechs bis zwölf Monaten aufgrund der aktuellen Unsicherheit und der hohen Bewertung unterdurchschnittlich abschneiden könnte.Sowohl das Chartbild als auch die Einschätzungen der Analysten seien derzeit nicht sehr vielversprechend, womit das Gap-Close vorerst vom Tisch sei. Neueinsteiger sollten daher abwarten, bis sich die Lage etwas gebessert hat, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: