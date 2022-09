Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe ambitionierte Pläne: Wie ein Insider gegenüber der Automobilwoche berichte, plane der E-Autobauer die Fahrzeugverkäufe in Deutschland dieses Jahr zu verdoppeln. Ausgehend von den Verkaufszahlen 2021 würde das Verkäufe von 80.000 Autos bedeuten. Derweil würden einige Analysten ihre Kursziele für die Tesla-Papiere anheben.So habe Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank am Freitag seine Kaufempfehlung bestätigt und sein Kursziel von 375 auf 400 Dollar erhöht. Der Experte sehe 2023 als Schlüssel-Jahr für das Unternehmen. Neben steigenden Produktionszahlen und neuen Modellen würde Tesla im nächsten Jahr vor allem vom Inflation Reduction Act (IRA) profitieren, so Rosner. Produziere der E-Auto-Pionier seine Batterien in den USA, könne man dank des Gesetzes Gutschriften von 800 Dollar pro verkauftes Fahrzeug erhalten.Durch eine Ausweitung der Produktion in Regionen mit niedrigeren Herstellungskosten könnte Tesla zudem weitere 2.400 Dollar pro Auto sparen. Daher sehe Rosner bei gleichbleibenden Preisen eine Verbesserung der Bruttomarge um zwei Prozentpunkte auf 31,5 Prozent und habe seine Gewinnschätzung pro Aktie auf 7,15 Dollar angehoben.Auch Morgan Stanley habe am Freitag die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel bei 383 Dollar belassen. Laut Analyst Adam Jonas sei die Aktie eine billige Möglichkeit von der zunehmenden Industrialisierung der globalen Batterie-Lieferkette zu profitieren. Auch er sehe Tesla als Profiteur des IRA, unter anderem da der Konzern als einer der wenigen Autobauer schnell neue Gigafactories eröffnen und damit direkt ein positives EBITDA generieren könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: