Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

238,25 EUR +0,55% (30.06.2023, 14:06)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

257,50 USD +0,49% (29.06.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am 2. Juli gebe der US-Elektroautobauer seine weltweiten Auslieferungszahlen für das zweite Quartal bekannt. Die Analysten würden mit einem Rekordquartal rechnen. Laut eines Berichts von Driven.io sollten die Lagerbestände in Australien sogar schon fast ausverkauft sein.In den ersten beiden Monaten des zweiten Quartals seien in Australien insgesamt 8.152 Elektroautos verkauft worden. Jetzt sollten landesweit nur noch weniger als 20 Fahrzeuge zum Verkauf stehen. Woran könnte das liegen? Zum einen habe Tesla auf bestimmte Fahrzeugmodelle einen Rabatt von bis zu 4.000 Dollar angeboten. Zum anderen habe der US-Konzern für ausgewählte australische Serienmodelle kostenloses Aufladen am Supercharger eingeführt.Für das zweite Quartal würden die Bloomberg-Analysten im Durchschnitt mit weltweit rund 448.600 verkauften Tesla-Fahrzeugen rechnen. RBC-Analyst Tom Narayan liege mit seiner Schätzung vom gestrigen Donnerstag unter dem Konsens. Der Elektroautobauer dürfte im zweiten Quartal 438.000 Fahrzeuge verkauft haben, was einem Plus von 72% im Jahresvergleich und einem Plus von 4% gegenüber dem Vorquartal entspräche. Er habe sein Kursziel von 305 USD und die Einstufung "outperform" bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: