Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

113,80 EUR -0,61% (12.01.2023, 14:48)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

123,22 +3,68% (11.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Veränderung des Förderumfeldes in den USA treffe den US-Elektroautobauer offenbar hart. Neue Zahlen würden zeigen, dass immer mehr Model Y auf Halde stünden.Allzeithoch bei Tesla - doch nicht beim Kurs, sondern der Anzahl der Elektroautos, die noch keinen Käufer gefunden hätten. TroyTeslike berichte auf Twitter von einer offensichtlichen Zurückhaltung der Elektroauto-Kunden, weil das Model Y nur noch in der 7-Sitzer-Version einen 7.500-USD-Steuervorteil erhalte.Tesla produziere derzeit 1.000 Model Y pro Tag, doch die aktuellen Käufe "sind wohl nahe Null", so der Tesla-Kenner, da Elektroauto-Fans seit Jahresbeginn für viele Modelle plötzlich deutlich mehr bezahlen müssten. Interessierte Käufer würden abwarten, wie Tesla auf das neue Förderumfeld reagiere. Lösungsvorschlag: Tesla müsse ein Model Y SR für 54.000 USD anbieten. Auch in China kämpfe der US-Konzern derzeit um mehr Nachfrage - mit immer neuen Rabatten. Ähnliches sei für Deutschland zu erwarten.Contrarian Gordon Johnon habe bereits im Dezember dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" gesagt, dass die Nachfrage ohne Rabatte nur rund 1 Mio. pro Jahr betrage. Absurd halte er die Rechnung von ARK Invest, wonach Tesla den Absatz auf 10 Mio. Autos vervielfache. Johnson rechne vor, dass demnach ab sofort jedes Quartal bis 2026 eine neue Tesla-Fabrik gebaut werden müsste, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: