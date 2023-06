Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

238,30 EUR +0,02% (19.06.2023, 11:54)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

260,54 USD +1,81% (16.06.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.120% habe die Tesla-Aktie seit Jahresbeginn zugelegt. Die Marktkapitalisierung sei im gleichen Zeitraum um 445 auf rund 816 Mrd. USD angewachsen. Mit einem erwarteten 23er-KGV von 76 sei die Aktie damit alles andere als ein Schnäppchen. Jedoch gebe es auch Punkte, die eine solche Bewertung rechtfertigen würden.Einen Grund habe Tesla-CEO Elon Musk Ende letzter Woche selbst geliefert: autonomes Fahren. Laut Musk sei das Potenzial selbstfahrender Autos so hoch, dass selbst eine prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass Autonomie eintrete, einen unglaublichen Wert erzeuge.Ebenfalls einen Teil zur Bewertung beitragen und dazu noch weiteres Potenzial bieten dürfte die Ladeinfrastruktur des US-Elektroautobauers. Diese sei insbesondere in letzten Wochen in den Fokus gerückt, nachdem Ford und General Motors angekündigt hätten, zukünftig auf den Ladestandard von Tesla zu setzen.Adam Jonas möge mit seinen Schätzungen sehr optimistisch sein, dennoch verspreche das Ladenetzwerk Potenzial. Auch das autonome Fahren bleibe sehr wichtig. Bislang sei das Ganze aber nur eine Wette auf einen Erfolg in diesem Bereich. Grundsätzlich sei es nie ganz einfach Tesla zu bewerten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: