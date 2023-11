Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla werde in seinem Werk in der Nähe von Berlin ein neues Modell zum Preis von 25.000 Euro produzieren. CEO Elon Musk solle den Plan letzte Woche bei einem Besuch der Tesla-Fabrik in Grünheide angekündigt haben. Musk habe jedoch nicht gesagt, wann die Produktion beginnen werde.Die Ankündigung gelte den Teilnehmerangaben zufolge als Bekenntnis zu dem Standort in Brandenburg und als Ausdruck der Standortsicherheit. Tesla habe sein Werk in Grünheide im vergangenen Jahr eröffnet. Aktuell würden pro Jahr rund 200.000 Autos gebaut. Es gebe aber Pläne zum Ausbau der Fabrik auf eine Kapazität von eine Million Autos im Jahr.Was die Kursentwicklung der Aktie angehe, so zeuge diese weiter von der akuten Unsicherheit rund um die weitere Entwicklung des Elektroauto-Herstellers."Der Chart steht abermals vor einem richtungsweisenden Impuls. Im Oktober war dies noch die Wolke ("Kumo") des Ichimoku-Indikators. Diese stellte sich - wie erwartet - als sehr brüchige Unterstützung heraus. Mittlerweile ist die Tesla-Aktie in einen Seitwärtstrend gemündet. Dessen Eckplanken sind "alte Bekannte". Oben die Widerstandslinie bei 235,35 USD, unten der Support bei 211,23 USD", sage Charttechnik-Spezialist, Martin Utschneider von cashkurs.com.Tesla sei Vorreiter in Sachen Elektromobilität und weise trotz der hohen Preisnachlässe noch immer extrem hohe Margen auf. Gespannt dürften Anleger auf die Weiterentwicklung der FSD-Software mithilfe der KI sein.Was die Bewertung angehe, so komme Tesla auch nach dem letzten Rücksetzer noch immer auf ein überaus sportliches KUV von 5,3 und ein KGV von 62. Potenzial nach oben ergibt sich erst wieder, sobald die Marke von 235,35 Dollar genommen wird, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 09.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link