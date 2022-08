Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

872,70 EUR +2,82% (08.08.2022, 11:08)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

871,60 EUR +0,21% (08.08.2022, 10:52)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

864,51 USD -6,63% (05.08.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Teslas Aktionäre hätten dem zweiten Aktiensplit des US-Elektroautobauers innerhalb von rund zwei Jahren zugestimmt. Bei der Aktion solle jede bestehende Aktie in drei neue umgewandelt werden. Damit würden die Anteilsscheine des US-Konzerns günstiger und zugänglicher für Kleinanleger.Tesla habe den Plan im März angekündigt und im Juni mitgeteilt, dass der Split im Verhältnis 3 zu 1 durchgeführt werden solle. Bei der Hauptversammlung hätten die Aktionäre nun grünes Licht gegeben. Als Termin sei der 25. August genannt worden. Der letzte Tesla-Aktiensplit habe im August 2021 stattgefunden.Auf der jährlichen Aktionärsversammlung "Cyber Roundup" vergangene Woche habe CEO Elon Musk noch einmal die positive Entwicklung von Teslas Fahrerassistenzsystem, genannt Full Self-Driving (FSD) Beta, bekräftigt. Neuigkeiten habe es auch zum Cybertruck gegeben. Musk habe gesagt, dass der lang erwartete Pick-up - der für 2019 angekündigt worden sei - ebenfalls bald vorgestellt werden werde. Details zum Datum sei Musk aber erneut schuldig geblieben.Der Tesla-Chef habe nicht davor zurückgescheut, eine erneute "Kampfansage" an die Konkurrenz zu schicken. Er wolle in den kommenden Jahren "mindestens 10 oder 12 Gigafabriken" bauen. Ein weiterer Standort für eine Gigafabrik solle noch in diesem Jahr ausgewählt werden. Der Tesla-CEO habe erklärt, dass das Unternehmen bis zum Ende dieses Jahres eine Produktionsrate von 2 Mio. Fahrzeugen erreichen wolle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: