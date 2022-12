Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Tesla stehe derzeit massiv unter Druck. Im August habe das Papier noch bei knapp 315 Dollar notiert, am Mittwoch sei das Papier bis auf fast 155 Dollar abgerutscht. Zuletzt habe sich Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk zur Finanzierung des Kaufs des Kurznachrichtendienstes erneut von Anteilen am Elektroautohersteller im Milliardenwert trennen müssen.Zwischen dem 12. und 14. Dezember habe er fast 22 Millionen Aktien für insgesamt knapp 3,6 Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro) verkauft, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgehe. Es sei bereits das vierte Mal in diesem Jahr gewesen, dass sich Musk von Tesla-Anteilen im Milliardenvolumen habe trennen müssen, um den umstrittenen Twitter-Kauf zu finanzieren.Der Kurs der Tesla-Aktie sei in diesem Jahr um mehr als die Hälfte gefallen. Investoren würden wegen der Doppelrolle des 51-Jährigen bei Tesla und Twitter zunehmend unzufrieden, zumal der Elektroautobauer selbst einige operative Probleme habe. Musk habe wegen des Kursverlusts der Tesla-Aktien erst in dieser Woche einer Aufstellung der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge seine Position als reichster Mensch der Welt an den LVMH -Chef Arnault verloren.Analysten würden sich derweil aber optimistisch präsentieren. Die kanadische Bank RBC habe die Einstufung für Tesla auf "outperform" mit einem Kursziel von 225 Dollar belassen. Der Aktienkurs des Herstellers von Elektrofahrzeugen habe unter Druck gestanden und könne weiter schwanken, habe Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Er halte die Papiere aber für kaufenswert und rate, bei fallenden Kursen Positionen aufzubauen. Mittel- bis langfristig sei er positiv gestimmt mit Blick auf die Marktposition von Tesla."Der Aktionär" bleibe bei seiner Meinung: Bei Tesla würden Anleger zunächst einmal abwarten, bis sich eine Kursberuhigung sowie eine positive Trendwende abzeichne. Langfristig bleibe das Papier aber ganz klar interessant. Auf die Watchlist setzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 15.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link