Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktien steigen um mehr als 6%, da der E-Autohersteller die Produktion in China hochfahren will - AktiennewsDie Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) stiegen am Donnerstag um mehr als 6,5%, nachdem Reuters berichtet hatte, dass der Elektroautohersteller die Produktion in der Fabrik in Shanghai im Februar und März auf fast 20.000 Fahrzeuge pro Woche steigern will, da die jüngsten Preissenkungen die Nachfrage der Kunden angekurbelt haben, so die Experten von XTB.Wenn diese Pläne wahr würden, könnte die chinesische Fabrik im Jahr 2023 mehr als 1 Million Fahrzeuge produzieren, was es Elon Musk erleichtern würde, sein ehrgeiziges Ziel von 2 Millionen ausgelieferten Autos in diesem Jahr zu erreichen.Die zukünftigen Gewinne seien jedoch ein Problem. In China habe das Unternehmen laut Reuters die Preise seit September um bis zu 24% gesenkt. In den USA habe das Unternehmen im vergangenen Monat die Preise um bis zu 20% gesenkt, was sowohl die Märkte als auch die Wettbewerber schockiert habe. Langfristig könnte dies jedoch negative Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von Tesla haben.Die Tesla-Aktie (TSLA.US) habe den heutigen Handelstag mit einer zinsbullischen Kurslücke begonnen und bewege sich auf den psychologischen Widerstand bei 200,00 USD pro Aktie zu, der auch bei früheren Kursreaktionen markiert worden sei. Es sei zu bedenken, dass der Kurs der Tesla-Aktie seit den Tiefstständen im Januar um mehr als 90% gestiegen sei, und die Anleger könnten beschließen, um den genannten Widerstand herum Gewinne mitzunehmen. Auch die rückläufige Divergenz des Momentum-Indikators warne vor einer möglichen Abwärtskorrektur. Andererseits scheine sich die Stimmung im Technologiesektor nach der jüngsten FED-Entscheidung und den META-Quartalszahlen zu verbessern. Sollten die Ergebnisberichte der drei US-Megatech-Aktien Apple, Amazon und Alphabet nach Börsenschluss positiv überraschen, könnte dies auch den Tesla-Bullen weiteren Auftrieb geben. (Quelle: xStation5 von XTB)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:173,64 EUR +0,61% (03.02.2023, 13:06)