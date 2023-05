NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

189,40 USD +0,28% (23.05.2023, 15:45)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Oppenheimer:Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit "perform" ein.Da sich die Produktion in Austin gegenüber dem Analystentag deutlich beschleunigt habe, stelle Rusch fest, dass Tesla in wichtige Innovationen investiere, um die Skalierung zu ermöglichen, die Einfachheit zu erhöhen und die Lieferkette geopolitisch zu entschärfen. Diese Bemühungen, insbesondere in den Bereichen Lithiumraffinierung, Fahrzeugvereinfachung, Materialoptimierung und Software-Lernzyklen, seien der Konkurrenz weiterhin weit voraus. Rusch sei jedoch der Ansicht, dass die wichtigste kurzfristige Frage für Tesla-Aktien die Bruttomarge im Automobilbereich bleibe, da das Unternehmen weiterhin seinen Anteil an den globalen LDVs erhöhe. Rusch gehe davon aus, dass Tesla die Nachfrage ankurbeln werde, indem es den Preis ändere, Werbung in Erwägung ziehe und in ausgewählten Märkten in Produkte zur Markterleichterung wie Versicherung und Finanzierung investiere. Rusch bleibe angesichts des unsicheren makroökonomischen Umfelds und des Zeitplans für die Margenausweitung vorsichtig, stelle jedoch fest, dass die Aktien kurzfristig steigen könnten, da Tesla in einem unruhigen Markt besser abschneide als andere Unternehmen.Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Tesla mit dem Votum "perform" ein. (Analyse vom 23.05.2023)